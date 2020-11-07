Haydi Göz-Göz

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, Erzurumspor ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve kritik 90 dakikayı deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beINSports2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligde geçen hafta İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşma ertelenen Göz-Göz, 6 maçta 7 puan topladı. Sezona Denizlispor galibiyeti ile başlayan, son 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrılan İzmir ekibi, 7 puanla aynı puanı paylaştığı Erzurumspor'u yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.

TEK YENİLGİ ALDI

Sarı-kırmızılılar, son 5 maçta Yeni Malatya, G.Antep FK, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarından beraberlikle ayrılırken, tek yenilgisini ise Fenerbahçe'den evinde almıştı.

SARI-KIRMIZILILARDA SAKATLAR YETİŞMEDİ



Göztepe'de Erzurumspor ile bugün deplasmanda oynanacak olan maça sakat oyuncuları yetiştirme çabası sonuçsuz kaldı. Son iki maçta forma giyemeyen stoper Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sezon başından bu yana sakatlığı bulunan İtalyan kanat oyuncusu Napoleoni bugün de forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut, savunmada Alpaslan'ın yerine yine yeni transfer Marko Mihojevic'e şans verecek. Ayrıca son oynanan Kasımpaşa maçında sağ bek olarak on birde forma giyen Gassama yedek kulübesine çekilecek ve bu mevkide Murat görev yapacak.