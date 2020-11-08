Göztepe yine gülemedi

Süper Lig'de Göztepe, deplasmanda Erzurumspor'la berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü: 1-1. Sarı-kırmızılılar maça etkili başladı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Guilherme'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda top üstten auta çıktı. 8'de Murat'ın soldan ortasında Gomez'den önce kaleci İrfan Can ayaklarıyla topu kornere gönderdi. 13'te Tripic soldan çizgiye inerek ortaladı Ndiaye kale önünde kafayla topu filelere yolladı: 0-1. 35'te Novikovas'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere tokatladı. İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.





İZMİR TEMSİLCİSİ DİREĞE TAKILDI

54'te Guilherme'nin pasında Tripic Farnolle'yi geçemedi. 66'da Rashad Muhammed ceza alanı içinde Burekovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Novikovas skora denge getirdi: 1-1. 85'te Ndiaye'nin pasında Guilherme boş pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 90+2'de Göztepe ceza alanı içindeki karambolde Sadiku mutlak golden yararlanamadı. 90+5'te Guilherme'nin ceza alanı yayı içinden kullandığı serbest atışta top üst direkte patladı. Dönen topu Yalçın kaleye gönderdi, kaleci Farnolle başarılıydı. Mücadele 1-1 sona erdi.





PALUT'TAN ROTASYON

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Alanyasor maçı İzmir'deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut kadroda rotasyona gitti. Genç teknik en son oynanan Kasımpaşa maçının on birinden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Savunmada Berkan'ın yerine yeni transfer Dzenan Burekovic forma giydi. Orta alanda ise Palut bu kez Yalçın ve Mossoro'yu kulübeye çekti. İki yıldızın yerine Kubilay ve Tripic kadro-

kadroya dahil olurken ileri uçta da Brown Ideye'nin yerine Cherif Ndiaye gol ümidi olarak sahadaydı. Sarı-kırmızılı ekipte, bu değişiklik sonucunda daha önce yedek soyunup farklı zamanlarda oyuna giren Burekovic ve Ndiaye ilk kez on birde sahaya çıkarak siftah yaptı.





ELİF BEBEĞE SELAM

Göztepeli futbolcular, İzmir depreminde 65 saat sonra enkaz altından kurtarılarak umut olan Elif bebeği unutmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 13. dakikada Ndiaye'nin attığı golün ardından bir araya gelerek Elif bebek ile özdeşleşen hareketi yaptı. Göztepeli oyuncular ayrıca, golün ardından 'İzmir, birlikte aşacağız' yazılı formayı açarak kameralara poz verdi.