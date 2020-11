Göz-Göz çare arıyor

SÜPER Lig'de Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrılan Göztepe kötü gidişe son vermek için çare arıyor. Sezona Denizlispor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, son 6 maçtan galibiyet çıkaramazken, 4. sezonuna girdiği Süper Lig'de de en kötü başlangıcını sergiledi. Sarı-kırmızılılar 8 puanda kalırken ilk 7 maçlar göz önüne alındığında son üç sezonun gerisinde kaldı. Göz-Göz, Süper Lig'e çıktığı ilk sezon 2017- 2018'de 13 puan. 2018- 2019'da 12 puan, geçen sezon da 9 puan toplamıştı. İzmir ekibi ayrıca Erzurumspor maçı öncesi ve sırasında yaşanan sakatlıklar nedeniyle hayli sıkıntılı.

SAKATLIK KABUSU

MAÇ öncesi Murat Paluli ve Ideye'nin, maç esnasında da Gassama ve Atınç'ın sakatlıkları teknik heyeti sıkıntıya düşürdü. Alpaslan'ın da sakatlığı eklenince eksik sayısı 5'e çıktı. Sarıkırmızılılar, önümüzdeki hafta milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirip sakatların takıma dönmesini sağlayıp yaralarını saracak.



EN İYİSİ İRFAN CAN

Göztepe, Erzurum'dan 1 puanla dönerken genç file bekçisi İrfan Can yine sahanın en iyi ismi olarak ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular pozisyon üretemediği maçta sınıfta kalırken tek golü penaltıdan yiyen İrfan Can, maçta 3 net cular pozisyonda da yüzde yüzlük bir başarı elde ederek gole izin vermedi. Özellikle 90+2'de Sadiku'nun yakın mesafeden mutlak gol pozisyonunda vuruşunda kalesini zamanında terkederek golü önleyen 22 yaşındaki eldiven, 1 puanın kazanımında önemli bir rol oynadı.



Göztepe'nin en istikrarlı oyuncusu olan İrfan Can Süper Lig'de 7 maçtır eldivenleri bırakmıyor. Alanya maçı ertelenen Göz-Göz'de İrfan 7 karşılaşmada kalesinde sadece 8 gol gördü.

BURAK HAKERLER