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Haberler Göztepe İlhan Palut tartışılıyor

tartışılıyor

İlhan Palut tartışılıyor
Giriş Tarihi: 9.11.2020

GÖZTEPE'NİN genç teknik patronu İlhan Palut'un performansı da camiada tartışma konusu oldu. Palut,son 20 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Geçen sezon 21. haftada oynanan Konyaspor maçını kazandıktan sonraki 20 maçlık periyotta sadece Ç.Rize, Sivas ve bu sezon da Denizli'yi mağlup eden Palut'un Göztepe'si, geride kalan 17 maçtan 8 beraberlik çıkarırken 9 kez de yenilgi yüzü gördü. 20 maçtan sadece 17 puan çıkarabilen Palut'un puan kayıpları ise 43 puana ulaştı. Palut, son 20 maçta aldığı galibiyetlerin hepsini iç sahada elde ederken son deplasman zaferini 21. haftada Konya'yı 3-1 yenerek almıştı. Yönetim, teknik heyetten kötü gidiş üzerine kapsamlı rapor isteyecek.

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