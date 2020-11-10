SARI-KIRMIZILI ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesi sakatlanarak 1 aydır sahalardan uzak kalan Alpaslan'ın, Ankaragücü ile iki hafta sonra oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor. Milli arada Alpaslan'ın yeniden takıma monte edilmesi beklenirken Erzurum'da sakatlanan Lamine Gassama'nın sakatlığının ciddi olduğu, Atınç, Murat ve Ideye'nin durumlarının ise belirsiz olduğu öğrenildi.
Alpaslan müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.