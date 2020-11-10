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Haberler Göztepe Alpaslan müjdesi

Alpaslan müjdesi

Alpaslan müjdesi
Giriş Tarihi: 10.11.2020

SARI-KIRMIZILI ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesi sakatlanarak 1 aydır sahalardan uzak kalan Alpaslan'ın, Ankaragücü ile iki hafta sonra oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor. Milli arada Alpaslan'ın yeniden takıma monte edilmesi beklenirken Erzurum'da sakatlanan Lamine Gassama'nın sakatlığının ciddi olduğu, Atınç, Murat ve Ideye'nin durumlarının ise belirsiz olduğu öğrenildi.

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