Çare Napoleoni

SÜPER Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe'de teknik heyet milli arayı da fırsat bilerek İtalyan kanat oyuncusu Napoleoni'yi hazırlıyor. Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen futbolcu iyileşerek takıma döndü. Özellikle Tripic'in bulunduğu sol kanatta aksayan Göz-Göz'e Napoleoni'nin takıma dönmesi ilaç olacak. Teknik direktör İlhan Palut, futbolcuyu Ankaragücü maçında 11'de değerlendirmeyi düşünüyor. Bu durumda Zlatko Tripic ise yedek kulübesine çekilecek.