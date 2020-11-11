Göz-Göz’de rota Imbula

Süper Lig'de son 4 yılın en kötü başlangıcını sergileyen Göztepe'de transfer harekatı başladı. İleri uca bir takviye planlayan Göz-Göz, ön libero için de çalışma başlattı. Geçen sezonki kadrosundan Borges ile yollarını ayıran, mevcut kadrodan Andre Poko ve yeni transfer Kubilay'dan beklediği verimi alamayan yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Rusya'ya yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce de gündemine aldığı ve transferini bir türlü gerçekleştiremediği Kongo asıllı Fransız ön libero Giannelli Imbula'yı gündemine aldı. Son olarak Rusya ekibi Sochi'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 1 Eylül 2020'den bu yana boşta.



BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservis engeli bulunmayan futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklif götüren yönetim, ocak ayına kadar transferi olumlu bir şekilde sonlandırmak istiyor. Imbula'nın da Süper Lig'de forma giyemeye sıcak baktığı öğrenildi.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

GİANNELLİ Imbula, kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. 28 yaşındaki ön libero Fransa'da Guingamp ekibinin altyapısında yetişirken, Marsilya, Porto, Stoke City, Toulouse, Rayo Vallecano ve Lecce ekiplerinde oynadı.



OPERASYON KAPIDA

Sarı-kırmızılılarda devre arasında yolların ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, bu sezon forma giyemeyen Titi'nin yanı sıra Gassama ve Poko da yol ayrımına geldi.

BURAK HAKERLER