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'de koronavirüs şoku! Başkan 'in testi pozitif

Son dakika... Kulüpler Birliği Başkanı ve kulüplerinden ekibi 'de başkanlık yapan 'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Göztepe'de koronavirüs şoku! Başkan Mehmet Sepil'in testi pozitif

11.11.2020, 13:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020,13:34

Süper Lig'de corona virüs şoku yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Kulübü'nde başkan olan Mehmet Sepil, corona virüse yakalandı. Başkanın yapılan testlerde sonucu pozitif çıktı.

Şu an herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi. Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği'nin bugün yapacağı toplantıya da evinden telekonferansla katılacağı öğrenildi.

DURUMU NASIL?
Şu an herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi.

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