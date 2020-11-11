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Haberler Göztepe İlhan Palut’a güvenoyu

’a güvenoyu

İlhan Palut’a güvenoyu
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut'a güvenoyu verdi. Geçen sezonda dahil olmak üzere son 20 maçta sadece 3 galibiyet alabilen ve bu süreçte 17 puan toplayan Göz-Göz'de, teknik patron Palut eleştiri oklarına hedef olmuştu. Başkan Mehmet Sepil'in sarı-kırmızılı ekiple 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Palut'tan memnun olduğu ve öne geçilen maçlardaki puan kayıplarını şanssızlık olarak gördüğü bildirildi. Göztepe'deki teknik direktörlük görevinde 1 yılı geride bırakan İlhan Palut, geçen sezon koronavirüs salgını arasından sonra 4 Temmuz'da deplasmanda 2-1 kaybedilen Fenerbahçe deplasmanının ardından Başkan Mehmet Sepil'e istifasını sunmuş ancak yönetim genç teknik adama güvenoyu vererek görevde kalmasını istemişti.

ALANYA MAÇI 9 ARALIK'TA
Göztepe'nin 7. haftada oynaması gereken ancak İzmir'deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Alanyaspor karşılaşmasının tarihi belli oldu. Göztepe-Alanyaspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da İzmir'de oynanacak. Sarı-kırmızılılar milli aranın ardından Alanya maçına kadar İzmir'de son sıradaki Ankaragücü ile oynadıktan sonra aynı puanı paylaştığı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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