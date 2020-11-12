Göztepe'de testler negatif

Göztepe, 30 Ekim'de 1'i futbolcu, 1'i teknik ekip personeli ve 1'i yönetici olmak üzere toplamda 3 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıklamıştı. Testleri pozitif sonuçlanan kişilere bugün bir kez daha test uygulayan sarı-kırmızılı kulüp 3 kişide de testlerin negatif olarak sonuçlandığını duyurdu.



Öte yandan dün pozitif vaka rastlanan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in tedavisine devam ediliyor.

Göztepe revire döndü

Göztepe'de koronavirüs şoku! Başkan Mehmet Sepil'in testi pozitif