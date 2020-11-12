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Haberler Göztepe Sepil’e korona şoku

Sepil’e korona şoku

Başkanı’nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sepil’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sepil’e korona şoku
Giriş Tarihi: 12.11.2020

SÜPER Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı. Hafif semptomlar göstermesi üzerine PCR testi yaptıran 65 yaşındaki Başkan Sepil'in test sonucu pozitif çıktı. Şu an herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi. Bilindiği üzere Göztepe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde 1'i futbolcu, 1 teknik adam ve 1 yönetici olmak üzere 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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