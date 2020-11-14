Borini bombası

Göztepe, milli arayı fırsat bilerek ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, golcü takviyesi için adaylarını belirlerken, teknik direktör İlhan Palut'un sol kanada da bir takviye istediği öğrenildi. Yönetim, İtalya'da en son Verona forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Fabio Borini'ye talip oldu.

PİYASA DEĞERİ TAM 4 MİLYON EURO

Eylül 2020'den beri boşta olan 29 yaşındaki İtalyan sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu öğrenildi. Borini'nin menajeri ile temasa geçen kurmaylar, maliyet araştırmasına başladı. Futbolcunun boşta olması ve kariyerine İtalya dışında devam etmek istemesi avantaj olarak değerlendiriliyor. Mali şartların oluşması halinde transfer resmiyet kazanacak.



Chelsea altyapısında yetişen Borini, kariyerinde Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland ve Milan formalarını da giyerken İtalya Milli Takımı'nda sadece 1 kez görev aldı.

BURAK HAKERLER