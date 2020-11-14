Sakatlar dönüyor

SÜPER Lig'e verilen milli ara Göztepe'nin işine yaradı. Birçok eksiği bulunan sarı-kırmızılılarda sakatlar takıma dönüş yapmaya başladı. Göz- Göz'ün gelecek hafta sonu oynayacağı Ankaragücü maçında sakatlıkları süren Alpaslan, Napoleoni, Murat Paluli ve Brown Ideye'nin iyileşerek takıma katılmaları bekleniyor. Teknik patron İlhan Palut'un bu oyunculardan en az ikisini on bire monte edeceği öğrenildi.