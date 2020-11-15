Göz-Göz sağ bek avında

Süper Lig'de çıkışa geçmeyi planlayan Göztepe'de yönetim ocak ayında gerçekleştireceği transfer için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut'tan 'Sağ bek gerekli' mesajını alınca harekete geçti. Sağ bek Gassama ile devre arasında yolları ayırmaya çalışacak olan Göz-Göz, son olarak İngiltere'de Everton forması giyen Cuco Martina'yı gündemine aldı. Yönetim, Avrupa'dan teklifler alan 31 yaşındaki futbolcu için çok geçmeden girişimlere başladı. Everton'dan temmuz ayında ayrılan futbolcunun menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim, ilk temaslardan olumlu yanıt aldı. Futbolcunun bonservis engeli olmaması nedeniyle de transfer yakın gözüküyor. Hollandalı sağ bek Cuco Martina için maddi şartlarını zorlayacak olan Başkan Mehmet Sepil, ocak ayı gelmeden futbolcuyu ikna etmek istiyor.



PALUT'UN JOKERİ OBİNNA

Göztepe'de, Nijeryalı futbolcu Obinna Nwobodo, teknik direktör İlhan Palut'un jokeri olarak görev yapacak. Gassama'nın yanı sıra kadrodaki diğer sağ bek Murat Paluli'nin de sakatlığının sürdüğü sarı-kırmızılılarda sıkıntı yaşayan Palut, Obinna Nwobodo'yu Ankaragücü maçında yine sağ bek olarak sahaya sürmeyi planlıyor.

HEDEF 9 PUAN

Süper Lig'de bir maçı eksik Göztepe 7 haftada 8 puan toplarken gözünü önündeki 3 maça çevirdi. Süper Lig'de son 4 sezonun en kötü başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, bu süreçte Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi güçlü rakiplerle oynayacağı maçları atlatırken önümüzdeki 3 hafta dişine göre ekiplerle karşılaşacak. Sarı- kırmızılılar, kendisi gibi zor günler geçiren Ankaragücü (21. sırada), Sivasspor (15. sırada) ve Kayserispor (18. sırada) ile karşılaşacağı üç maçtan 9 puan hedefliyor. Göz-Göz, Ankaragücü ve Kayseri ile içerde Sivas ile dışarıda oynayacak. Bu üç maçın ardından 9 Aralık Çarşamba günü erteleme maçında lider Alanyaspor ile evinde en zorlu sınavını verecek.



44

Hollanda'da Rotterdam'da doğan Cuco Martina, milli takım tercihini Curaçao'dan yana kullandı. Karayiplere bağlı bir ada olan Curaçao'da 44 resmi karşılaşmaya çıkan Martina rakip fileleri de bir kez sarsmayı başardı. Hollanda ekibi Roosendaal'da yetişen 31 yaşındaki futbolcu Waalwijk, Twente, Southampton, Everton, Stoke City ve Feyenoord formalarını terletti.

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