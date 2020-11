Göz-Göz’e süper kanca

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat Süper Lig'in iddialı ekiplerinin gündemine girdi. Sarı-kırmızılıların, transfer dönemi 1. Lig ekibi Adana'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki eldiven İrfan Can'ı kalede sorunlar yaşayan G.Saray ve Başakşehir'in izlettiği ortaya çıktı.

TERİM ÇOK BEĞENİYOR

Sakatlığı devam eden Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet edeceği genç bir yetenek arayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Göz-Göz'ün kalesini başarıyla koruyan İrfan'ı çok beğendiği öğrenildi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un İrfan ile yakından ilgilendiği belirtilirken şampiyonluk hedefleyen iki İstanbul kulübü devre arası file bekçisi için Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İrfan Can'ın sarı-kırmızılı ekiple 2025 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Göztepe yönetiminin ocak ayında gelecek transfer tekliflerine karşı tavrı merak konusu oldu. Ancak kulüpten gelen haberlere göre İrfan Can'ın performansından hayli memnun olan teknik direktör İlhan Palut'un genç eldivenin satılmasını istemediği de öğrenildi.



Göztepe'nin bu sezon en dikkat çeken futbolcusu olan İrfan Can, 7 maçta kalesinde 8 gole engel olamazken 2 maçı da gol yemeden tamamladı. İrfan Can, Macaristan ekibi Ujpest'ten 1 numara olarak transfer edilen Megyeri'yi yedek bırakarak as kaleci olmuştu.



BURAK HAKERLER