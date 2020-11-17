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Göz-Göz’de rota

Sarı-kırmızılılar, Rus ekibinde başarılı bir performans sergileyen Marcus Berg’e kancayı taktı. İsveç forması da giyen 34 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Göz-Göz’de rota Rusya
Giriş Tarihi: 17.11.2020

SÜPER Lig'de hücum hattında sıkıntı yaşayan Göztepe yönetimi, ara dönemde birçok yıldıza kanca attı. Bonservis engeli olmayan Bony, Niasse, Yaya Sanogo ve Adama Diomande gibi isimlere talip olan Göz-Göz, aradığı ismi Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Krasnodar forması giyen İsveçli 34 yaşındaki Marcus Berg'i listenin başına yerleştirdi. Bony, Niasse ve Sanogo gibi yıldızların transferini maliyeti nedeniyle rafa kaldıran Göz-Göz, Rusya'da başarılı bir grafik çizen Berg'i kadrosuna katmak için şartları zorlayacak.

GÖZ-GÖZ BÜTÇE AYIRDI
SARI-KIRMIZILILAR, geçen sezon da gündemine aldığı İsveçli yıldız için yeni bir hamle yaparak menajeri kanalıyla futbolcunun nabzını yokladı. Berg'den henüz net bir cevap alamayan Göz-Göz'ün önündeki bir engel daha da futbolcunun sezon sonuna kadar kulübüyle olan sözleşmesi. FUTBOLCUYU ikna etmesi halinde Rus ekibi Krasnodar'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak olan Göz-Göz, bunun için de bir bütçe ayırdı. Başkan Mehmet Sepil'in bu transferle özel olarak ilgilendiği ve ikinci yarıda sorun yaşamamak için transferi kaçı nılmaz olarak gördüğü öğrenildi


BURAK HAKERLER

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