Yeni gözde Guilherme

GÖZTEPE'DE teknik direktör İlhan Palut'un yeni gözdesi Guilherme oldu. Trabzonspor'dan sezon başında transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Göz-Göz'ün yeni lideri olacak. Forma giydiği 4 maçta fileleri 2 kez havalandıran 29 yaşındaki Sambacı, hafta sonu pazar günü İzmir'de oynanacak olan Ankaragücü maçında daha fazla sorumluluk alarak atakları yönlendirecek. Palut'un özel olarak ilgilendiği Guilherme'nin Ankaragücü karşısında patlama yapması bekleniyor. Brezilyalı ligde Fenerbahçe ile oynanan maçta 2 gol birden atmıştı.