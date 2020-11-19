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'de Ndiaye formayı kaptı

'de pazar günü iç sahada oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdüren 'de golcü Ndiaye sahaya ilk 11'de çıkacak.

Göztepe'de Ndiaye formayı kaptı

19.11.2020, 12:58

Göztepe'nin sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından transfer ettiği Senegalli forvet, milli ara öncesi oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında sarı-kırmızılı formayla 11'de şans bulduğu ilk maçta ilk golünü atmayı başardı.

İzmir ekibinde daha önce süre aldığı 6 maçta sonradan oyuna dahil olup az süre alan Ndiaye, ilk 11'de forma giydiği ilk maçı golle süsledi. Erzurum'da 90 dakika sahada kalan Ideye'nin de sakatlığında takımın hücumdaki büyük silahı olacak. Alpaslan, Gassama, Batuhan, Ideye'nin sakatlıklarının sürdüğü, Mossoro ve Burak'ın da geçen hafta koronavirüs testleri pozitif çıkıp karantinalarının devam ettiği için forma giyemeyeceği Göztepe, son antrenmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı.

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