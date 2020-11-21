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'de 4 futbolcuda koronavirüs çıktı

Son dakika... ekiplerinden temsilcisi , son yapılan koronavirüs testlerinde 4 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Göztepe'de 4 futbolcuda koronavirüs çıktı

21.11.2020, 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020,11:40

Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı. Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir, Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Kovid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6'ya yükselmiştir" dendi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

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