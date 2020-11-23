Göz-Göz nefes aldı

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Göztepe, evinde Ankaragücü'nü yenerek galibiyet hasretine noktayı koydu: 3-1. 10'da Ndiaye, arka direkteki Guilherme'ye çıkardı. Brezilyalı futbolcunun kafayla indirdiği topa iyi yükselen Ndiaye, öne çıkan kaleci Ricardo'nun üzerinden topu ağlara yolladı: 1-0. 25'te Atilla Turan'ın pasında Göztepe ceza alanı içinde Endri, Murat ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. 29'da penaltı atışını Endri auta atarak takımını beraberlikten etti. 39'da Atilla Turan, Tripic'ten topu kaptı. Pasında müsait pozisyonda Lobzhanidze'nin şutunda kaleci İrfan Can'ı da geçen topu çizgi üzerinde Titi çıkardı. İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GÖZ-GÖZ FARKI AÇTI

62'de Obinna sağdan çizgiye kadar inip kale önüne ortaladı. Halil topa dokunarak ağları farkı ikiye çıkardı: 2-0. 67'de Murat'ın pasında Obinna boş pozisyonda topu üst direğe nişanladı. 68'de Obinna'nın pasında Ndiaye şık bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. 90+2'de Emre'nin pasında ceza alanı içinde İrfan Can'dan sıyrılan Börven topu filelere gönderdi: 3-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.



AYDINUS TEPKİ ALDI

Maçın 25. dakikasında Atilla Turan'ın pasında Göztepe ceza alanı içinde Endri, Murat ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine Fırat Aydınus penaltı pozisyonunu izlemek için saha kenarına gitti. Pozisyon öncesinde Göztepeli Halil'e yapılan faulü es geçen Aydınus, Endri'nin pozisyonunun da penaltı olduğuna kanaat getirdi. Aydınus'a sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet uzun süre tepki gösterdi.



ZİNCİRİ KIRDI

GÖZTEPE, dün sahasında ağırladığı son sıradaki rakibi Ankaragücü'ne geçit vermedi ve sahadan galibiyetle ayrılarak galibiyet hasretine son verdi. Sezonun ilk maçında Denizlispor'u 5-1'lik sonuçla mağlup ettikten sonra galibiyet alamayan Göz-Göz, 73 gün sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Denizli maçının ardından oynadığı 6 maçtan 5 beraberlik, 1 de yenilgi ile ayrılan Göz-Göz, bu süreçte sadece 5 puan toplayabilmişti. Dünkü galibiyetle puanını 11'e çıkaran Göz-Göz alt sıralardan uzaklaşmayı bildi.