Göztepe Başkan Vekili Papatya: Haklı bir galibiyet aldık

Haklı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Papatya, "Maç öncesinde bazı oyuncularımız sakattı, bazı futbolcularımızın ise koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ancak bütün bu olumsuzluklar maça yansımadı. Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık. Takımın reaksiyonlarından, ortaya koydukları oyundan genel olarak memnunum. Tabii ki eksiklerimiz var, bunlar hocalarımızın işi, gördükleri eksikliklere müdahale edeceklerdir. Karşılaşmada fazla pozisyon verdik. Genel olarak baktığımızda ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlardanız" dedi.

Papatya, karşılaşmadaki penaltıyla bu sezon 5'inci kez aleyhlerine beyaz noktanın gösterildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce önde olduğumuz 3 karşılaşmada yediğimiz penaltı golleriyle sahadan beraberlikle ayrılmıştık. Penaltı kararının ardından VAR'a gidinceye kadar tedirginlik vardı. Ancak televizyonda tekrarlanınca rahatladım. Penaltı kararının iptal olacağını düşündüm ancak hakem Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. VAR, niye var? VAR hakemi Özgüç Türkalp'i de tebrik ederim. Kararın düzeltilmesi istendi ama Fırat Aydınus buna uymadı. Hakemlerimizin daha dikkatli olmalarını tavsiye diyorum. Fırat Aydınus emekli havasına girdi, temennim emeklikte yaşa takılmaması."

DHA

Göztepe 3 - Ankaragücü 1 I MAÇ SONUCU