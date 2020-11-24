Göztepe’den beyaz sayfa

Süper Lig'de dördüncü sezonuna kötü bir başlangıç yapan Göztepe, Ankara-gücü galibiyeti ile kendine geldi. Sezo-na farklı Denizlispor galibiyeti ile start verdikten sonra üst üste oynadığı 6 maçta 3 puanı bir arada göremeyen sarı-kırmızılılar, 75 gün sonra kazandı. Puanını 11'e çıkaran 1 maçı eksik Göztepe, düşme potasıyla ara-sındaki puan farkını da açarken ligde en çok gol atan 4. ekip oldu. Alanya 18 gol atarken, 9 maç oynayan F.Bahçe ve Karagümrük ise 17'şer kez fileleri havalandırdı. Göz-tepe, 8 maçlık süreçte fileleri 14 kez havalandırarak son iki sezonun en golcü takımı hüviyetine de büründü. 2018-2019'da 8 maçlık süreçte 10 gol atan Göz-Göz, geçen sezon ise fileleri sadece 7 kez sarsmıştı.



HEDEF 3 MAÇTA 7 PUAN

Göztepe şimdi gözünü üst üste oynayacağı 3 maça çevirdi. 10 günlük süreçte Sivasspor, Kayserispor ve erteleme maçında Alanyaspor ile kritik maçlara çıkacak olan Göztepe bu maçlardan en az 7 puan hedefliyor. 30 Kasım Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göz-Göz, 5 Aralık Cumartesi günü Kayseri, 9 Aralık'ta da lider Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.



CHERİF NDİAYE ALKIŞ TOPLADI

Göztepe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cherif Ndiaye fırtına gibi esiyor. Senegalli yıldız, A.Gücü karşısında attığı 2 golle alkış topladı. Erzurum maçında da İzmir ekibinin tek golünü atan oyuncu gol sayısını 3'e çıkardı.



PAPATYA'DAN AYDINUS TEPKİSİ

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Ankaragücü maçında VAR hakemi Özgüç Türkalp'in iptal istemesine rağmen Fırat Aydınus'un aleyhlerine penaltı kararını vermesi hakkında, "Fırat Aydınus emekli havasına girdi, temennim emeklikte yaşa takılmaması" dedi. Papatya, "Hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. VAR, niye var? VAR hakemi Özgüç Türkalp'i de tebrik ederim. Kararın düzeltilmesi istendi ama Fırat Aydınus buna uymadı. Fırat Aydınus pozisyonu o anda öyle görmüş olabilir ancak VAR'da izledikten sonra bunu değiştirmesi gerekliydi" dedi.



Halil Akbunar Ankaragücü karşısında da fileleri sarsarak bu sezonki gol sayısını 3'e çıkarttı. Yıldız oyuncu daha önce de Denizlispor ve Yeni Malatyaspor filelerini sarsmayı başarmıştı.

BURAK HAKERLER

