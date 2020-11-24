GÖZTEPE'DE as kadroda yer bulmakta zorlanan yeni transfer Obinna, Ankaragücü maçındaki performansıyla göz doldurdu. Orta saha oyuncusu Obinna, Ankaragücü maçında ikinci yarının başında Tripic'in yerine oyuna girerken iki golün asistini yaptı.
GÖZTEPE'DE as kadroda yer bulmakta zorlanan yeni transfer Obinna, Ankaragücü maçındaki performansıyla göz doldurdu. Orta saha oyuncusu Obinna, Ankaragücü maçında ikinci yarının başında Tripic'in yerine oyuna girerken iki golün asistini yaptı.
Obinna Nwobodo 11’e göz kırpıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.