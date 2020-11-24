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Haberler Göztepe Obinna Nwobodo 11’e göz kırpıyor

Obinna Nwobodo 11’e göz kırpıyor

Obinna Nwobodo 11’e göz kırpıyor
Giriş Tarihi: 24.11.2020

GÖZTEPE'DE as kadroda yer bulmakta zorlanan yeni transfer Obinna, Ankaragücü maçındaki performansıyla göz doldurdu. Orta saha oyuncusu Obinna, Ankaragücü maçında ikinci yarının başında Tripic'in yerine oyuna girerken iki golün asistini yaptı.

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