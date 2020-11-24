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Haberler Göztepe Yine Poko krizi çıktı

Yine Poko krizi çıktı

Yine Poko krizi çıktı
Giriş Tarihi: 24.11.2020

GÖZTEPE'DE bir kez daha Andre Poko krizi çıktı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana bütün kamplara geç katılan deneyimli oyuncu, Gabon Milli Takım'ı için gittiği ülkesinden henüz dönmedi. Poko'nun 18 Kasım'da İzmir'de olması gerekirken, futbolcunun hiçbir şekilde mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği ve takıma katılmadığı öğrenildi. Poko'nun son davranışı yönetim ve teknik ekibin sabrını taşırdı. Tüm uyarılara rağmen sürekli aynı davranışları sergileyen Poko'nun sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi. Poko bu sezon başı gerçekleştirilen hazırlık kampına da 3 hafta geç katılmıştı.

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