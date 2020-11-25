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Haberler Göztepe Gassama ve Titi Ocak’ta yolcu

Gassama ve Titi Ocak’ta yolcu

Gassama ve Titi Ocak’ta yolcu
Giriş Tarihi: 25.11.2020

Göztepe, Süper Lig'de Ankaragücü galibiyeti ile moral toplarken yönetim de ocak ayında yapılacak operasyon için düğmeye bastı. İç transfere ağırlık veren sarı-kırmızılı ekipte, gidecek isimler de netlik kazanmaya başladı. Sözleşmesi feshedilen Andre Poko'nun ardından bu sezon beklentilerin uzağında kalan Gassama ve Titi ile de ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca kanat oyuncusu Tripic ve golcü Ideye'nin ocak ayına kadar gerçekleştirecekleri performans geleceklerini belirleyecek.

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