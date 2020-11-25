Göz-Göz bilet kesti

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'de Andre Poko krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Gabon Milli Takımı'na davet edilen ancak beklenen sürede İzmir'e izinsiz olarak dönmeyip haber alamadığı Poko'nun sözleşmesini dün tek taraflı olarak feshetti. Daha önce de kamplara geç katılan, sezon başında Afyon'da gerçekleştirilen hazırlık kampına izinsiz olarak katılmayan Poko'nun son yaptığı hareket sabırları taşırdı.

POKO 2.5 YILDIR FORMA GİYİYORDU

Futbolcunun 18 Kasım'da İzmir'de olması gerekirken, telefonlara dahi cevap vermemesi üzerine yönetim, fesih işlemini başlattı. Gabonlu futbolcunun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde kontratın haklı nedenle feshedildiği ifade edildi. Göztepe'de 2.5 sezondur forma giyen ön libero bu sezon hazırlık kampına katılmadığı için ilk haftalarda şans bulamamış sadece 2 maçta forma giyebilmişti.

BURAK HAKERLER