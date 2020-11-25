Göztepe’de yine değişim gündemde

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde 30 Kasım Pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacak olan Göztepe'de teknik direktör kadroda yine değişim planlıyor. Ankaragücü karşısına on birde yaptığı 4 değişiklikle çıkan teknik direktör İlhan Palut, Başkent ekibine karşı riske etmediği Atınç Nukan ile maça çıkacak. Titi'nin yerine Atınç'a görev vermesi beklenen Palut, kanatta performansı düşen Tpiric'in yerine Ankaragücü önünde iki asist yapan Obinna Nwobodo ile sahada yer alacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan'ın tedavisi ise sürüyor.