  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe’de yine değişim gündemde

’de yine değişim gündemde

Göztepe’de yine değişim gündemde
Giriş Tarihi: 25.11.2020

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde 30 Kasım Pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacak olan Göztepe'de teknik direktör kadroda yine değişim planlıyor. Ankaragücü karşısına on birde yaptığı 4 değişiklikle çıkan teknik direktör İlhan Palut, Başkent ekibine karşı riske etmediği Atınç Nukan ile maça çıkacak. Titi'nin yerine Atınç'a görev vermesi beklenen Palut, kanatta performansı düşen Tpiric'in yerine Ankaragücü önünde iki asist yapan Obinna Nwobodo ile sahada yer alacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan'ın tedavisi ise sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’de yine değişim gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA