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Haberler Göztepe Alpaslan seferberliği

Alpaslan seferberliği

Alpaslan seferberliği
Giriş Tarihi: 26.11.2020

Ocak ayında gerçekleşecek ara transfer dönemi için harekete geçen yönetim, iç transfere de ağırlık veriyor. Andre Poko'nun sözleşmesini fesheden, Gassama ve Titi ile de yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Alpaslan Öztürk'ü bırakmıyor. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun devre arasında sözleşmesini uzatmak istiyor.

YILLIK ÜCRETE ZAM
Futbolcunun yıllık ücretine zam yapmayı da planlayan Göztepe, 2,5 yıllık yeni bir kontrat hazırlıyor. Alpaslan'ın sarı kırmızılı yönetimin bu teklifi karşısında tavrı merak konusu oldu. Yönetim, yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen ve Trabzonspor'la da görüşen başarılı savunma oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor. Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Alpaslan'ın pazartesi günkü Sivasspor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti çalışmalarını sürdürüyor.

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