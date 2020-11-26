Göz-Göz’de sol kanat harekatı

SÜPER Lig'de 9. hafta İzmir'de ağırladığı Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes alan Göztepe'de yönetim transfer harekatına başladı. Bu sezon sol kanatta forma giyen Zlatko Tripic'ten istediği verimi alamayan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde önceliği bu bölgeye verecek. Teknik direktör İlhan Palut ile bir görüşme gerçekleştiren kurmaylar, sol kanat transferi için yönünü İngiltere'ye çevirdi. Sarıkırmızılılar, Championship'te mücadele eden Swansea'de forma giyen Andre Ayew'i de listesine ekledi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Ganalı 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye ve ligi tanıması da Göztepe'nin transfere yoğunlaşmasını sağladı. Listede eski bir Fenerbahçeli olan Miroslav Stoch'u da bulunduran Göz- Göz yönetimi, Ayew'i ise ilk sıraya yerleştirdi. Ancak tecrübeli sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesinin yıl sonuna kadar devam etmesi sarı-kırmızılı ekibin önünde önemli bir engel olarak duruyor.

BAŞKAN SEPİL DEVREYE GİRDİ

TRANSFERLE Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in ilgilendiği, futbolcu ve menajeri ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Başkan Sepil'in İngiliz ekibi Swansea'den bonservis konusunda kolaylık isteyeceği ve az maliyetle transferi noktalamak istediği bildirildi.



KUPADA RAKİP KIRKLARELİSPOR

Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda bugün Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek. Göz-Göz kupada ilk sınavına çıkarken Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi rakibi Kırklarelispor ise 3. Tur'da 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u elemişti. Ligde 6 hafta sonra kazanarak kendine gelen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un bugün kupada genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Pazartesi günü deplasmanda oynanacak kritik Sivasspor maçını da hesaba katan Palut, as oyuncuları ise dinlendirecek.



FRANSA'DA BEŞ KUPA KAZANDI

Fransa'da Marsilya ekibinde yetişen Andre Ayew, burada 2009-2011 yılları arasında 5 şampiyonluk yaşadı. Marsilya ile bir kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan Ganalı futbolcu, ikişer kez Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupa'yı kaldırdı. Kariyerinde Lorient, Arles, West Ham United ve Fenerbahçe formaları da giyen 30 yaşındaki futbolcu Gana Milli Takımı'nda 49 resmi maçta 17 gol attı.

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