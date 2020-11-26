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Haberler Göztepe Göztepe - Kırklarelispor I CANLI İZLE

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'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında sahasında 'u konuk edecek. Haberimizden canlı olarak mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Göztepe - Kırklarelispor I CANLI İZLE

26.11.2020, 21:00

CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kırklarelispor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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