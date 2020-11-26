Göztepe - Kırklarelispor I CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kırklarelispor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
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