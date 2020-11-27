Göz-Göz’de rota Sagbo

Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Gözte-pe yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sezon başında takıma dahil olan Brown Ideye'den yeterli performansı alama-yan yönetim, ocak ayında gerçekleştireceği transfer için rotasını Katar'a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda son olarak Katar'da Umm Salal eki-binde forma giyen Yannick Sagbo ile temaslara başladı.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO

Fildişi Sahilli 32 yaşın-daki tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde olması Göztepe için avantaj olarak değerlendiriliyor. Futbolcunun piyasa değerinin de 600 bin Euro olduğu öğrenilirken, kulübün kasa-sını düşü-nen Baş-kan Mehmet Sepil'in maliyeti nedeniyle Sagbo'ya oldukça sıcak baktığı belirtildi. Futbolcuyla menajeri vasıtasıyla temasa geçen yöneti-min ilk temaslardan olumlu dönüş aldığı öğrenildi. Sarıkırmızılı yönetimin önümüz-deki günlerde Fil Dişi Sahilli futbolcuyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçek-leştirmesi bekleniyor. Maddi şartların oluşması halin-de ocak ayında Sagbo'nun İzmir'de olması bekleniyor.



GOLCÜ LİSTESİNDE YILDIZ İSİMLER VAR

Göztepe yönetimi, hücum hattına yapacağı takviye için daha önce de yıldız isimleri gündemine aldı. Daha çok bonservisi elinde olan futbolcuları gündemine alan kurmaylar, Wilfried Bony, Oumar Niasse, Yaya Sanogo, Adama Diomande isimlerini listeye alırken gelişmeye göre temaslara yön verecek.



SAMBA ZAMANI

GÖZTEPE'NİN yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı on numara Guilherme, Göztepe'ye verdiği katkıyla yönetim ve teknik heyeti memnun etti. Sarı-kırmızılı formayla ligde 5 maça çıkan Sambacı, Fenerbahçe maçında iki gol atarken, son oynanan Ankaragücü maçında da Ndiaye'nin attığı ilk golün asistini yaptı. Teknik direktör İlhan Palut, Guilherme'yi pazartesi günü ligde oynayacakları Sivasspor maçına özel olarak hazırlıyor. Sambacının Sivas'ta daha çok sorumluluk alıp skor anlamında takıma skor anlamında katkı sağlaması bekleniyor. Guilherme, 280 maçta 42 gol kaydetti.



SARI-KIRMIZILILARDA SİVAS SEFERBERLİĞİ

LİGDE Ankaragücü'nü yenerek 6 hafta sonra 3 puanla çalışan Göztepe'de Sivasspor maçı öncesi sakatların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda, Alpaslan, Batuhan ve Gassama'ya ek olarak Marko Mihojevic, Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'nun da sakatlanması teknik direktör İlhan Palut'un elini kolunu bağlıyor. Özellikle Mihojevic, Ndiaye ve Nwobodo'nun iyileşmesi için sağlık heyeti seferber olurken oyuncuların Sivas'ta forma giyip giyemeyeceği belli değil.

BURAK HAKERLER