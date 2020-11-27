Göztepe turladı 2-0

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Göztepe, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yenerek elemeyi başardı: 2-0. 11. dakikada Tripic'in uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı. 18'de Burak Süleyman'ın sağdan ortasında Napoleoni gelişine vurdu. Kaleci Kubilay topa sahip oldu. 64'te Mossoro'nun pasında ceza alanı içinde Napoleoni boş pozisyonda topu auta atarak mutlak golü kaçırdı. 83'te Göztepe aradığı golü buldu. Bu dakikada Halil'in soldan orta şut karışımı şutunda top Kırklareli ağlarına gitti: 1-0. 90+4'te Kırklareli ceza alanı içinde Halil Hamza'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Guilherme maçın skorunu belirledi: 2-0.
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