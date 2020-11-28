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Haberler Göztepe Grosicki sesleri

Grosicki sesleri

Göz-Göz, ’te forma giyen Polonyalı yıldız futbolcu için devreye girdi. 32 yaşındaki oyuncu dahaönce ’ta da oynamıştı.

Grosicki sesleri
Giriş Tarihi: 28.11.2020

SÜPER Lig'in iddialı ekibi Göztepe'de yönetim transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sol kanatta Tripic'in etkisiz kalması nedeniyle takviye çalışmalarına hız verirken, listesine İngiltere'den bir ismi daha ekledi. Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen M.Stoch ve Andre Ayew'e talip olan Göztepe'de İngiltere'de Premier Lig'de West Bromwich'te forma giyen Kamil Grosicki'yi de göz hapsine aldı. Bir dönem Sivasspor forması da giyen Polonyalı futbolcunun Türkiye'ye aşina olması da transferde isminin ön plana çıkmasını sağladı. Transferdeki en büyük engel ise Grosicki'nin sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olması. Transferi Başkan Mehmet Sepil yürütürken, İngiliz ekibinin kurmaylarıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması planlanıyor. Bromwich Kulübü'nün uygun bir ücret karşılığında transfere onay vermesi halinde Grosicki ile de temas kurulup nabız yoklanacak.

SİVAS MAÇI ÖNCESİ ŞOK
GÖZTEPE, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde konuk olacağı Sivasspor mücadelesi öncesinde futbol A takıma rutin olarak Kovid- 19 PCR testi uyguladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklanan testler sonucunda 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Geçen hafta 4 futbolcuda daha pozitif vaka tespit edilirken, Göztepe'deki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.


Premier Lig'de bu sezon forma şansı bulamayan Grosicki, Polonya Milli Takımı'nda 70 resmi maça çıkarken rakip filelere 17 kez havalandırdı. Bu sezon Uluslar Ligi'nde Polonya ile 6 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

BURAK HAKERLER

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