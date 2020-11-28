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Haberler Göztepe “Hükmen mağlubiyet mantıklı gözüküyor”

“Hükmen mağlubiyet mantıklı gözüküyor”

“Hükmen mağlubiyet mantıklı gözüküyor”
Giriş Tarihi: 28.11.2020

GEÇTİĞİMİZ haftalarda korona virüse yakalanan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, dün açıklamalarda bulundu. Sepil, korona virüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet verilmesini değerlendirerek, "Maçların oynanamama durumunda bunları koyacak takvim yok. Bunun için bu kural gündeme geldi. Bunun uygulanmasında acaba zorluklar veya haksızlıklar olur mu, bunu iyi düşünmek gerekiyor. Bana mantıklı bir öneri olarak geliyor" dedi.

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