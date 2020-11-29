Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşcak. Yarın oynanacak olan maçla birlikte iki takım 15. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 14 müsabakada Sivasspor 4 kez galibiyetle ayrılırken, 7 karşılaşmada da kazanan Göztepe'ydi. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 21 gol atarken, kalesinde 30 gole engel olamadı.



İki ekip daha önce Sivas'ta 7 kez karşılaştı. Bunların 3'ünü Sivas ekibi kazanırken, İzmir temsilcisi de 2 kez deplasmandan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.



Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztep'nin, Sivasspor'u 7-0 yendiği karşılaşmaydı.



SİVASSPOR'DA 7 EKSİK

Sivasspor'da, Göztepe maçı öncesi 7 eksik futbolcusu bulunuyor. Korona virüs testi pozitif çıkan 5 oyuncuyla birlikte sakatlıkları süren Jorge Felix ve Serhiy Rybalka, yarın görev yapamayacak.



SİVAS SAHASINDA YENEMİYOR

2020-2021 sezonunda sahasında oynadığı dört lig maçını da kazanamayan Sivasspor, bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar tek sezonda daha uzun bir seriyi en son küme düştüğü 2015-2016'nın ilk beş iç saha maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşamıştı.

