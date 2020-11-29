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Haberler Göztepe Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda

ile 15. randevuda

’in 10. haftasında karşılaşacak ile birbirlerine 15. kez rakip olacak. İki ekip daha önce 'ta 7 kez karşılaştı. Bunların 3'ünü Sivas ekibi kazanırken, temsilcisi de 2 kez deplasmandan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda

İHA

29.11.2020, 11:13

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşcak. Yarın oynanacak olan maçla birlikte iki takım 15. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 14 müsabakada Sivasspor 4 kez galibiyetle ayrılırken, 7 karşılaşmada da kazanan Göztepe'ydi. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 21 gol atarken, kalesinde 30 gole engel olamadı.

İki ekip daha önce Sivas'ta 7 kez karşılaştı. Bunların 3'ünü Sivas ekibi kazanırken, İzmir temsilcisi de 2 kez deplasmandan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztep'nin, Sivasspor'u 7-0 yendiği karşılaşmaydı.

SİVASSPOR'DA 7 EKSİK
Sivasspor'da, Göztepe maçı öncesi 7 eksik futbolcusu bulunuyor. Korona virüs testi pozitif çıkan 5 oyuncuyla birlikte sakatlıkları süren Jorge Felix ve Serhiy Rybalka, yarın görev yapamayacak.

SİVAS SAHASINDA YENEMİYOR
2020-2021 sezonunda sahasında oynadığı dört lig maçını da kazanamayan Sivasspor, bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar tek sezonda daha uzun bir seriyi en son küme düştüğü 2015-2016'nın ilk beş iç saha maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşamıştı.

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