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Haberler Göztepe Sivasspor - Göztepe I CANLI ANLATIM

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'in 10. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maça dair detaylar...

Sivasspor - Göztepe I CANLI ANLATIM

30.11.2020, 19:21

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Cofie, Ninga, Max Gradel, Yasin, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Titi, Burekovic, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Napoleoni

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