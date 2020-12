Göztepe altın buldu

Süper Lig'de 6 haftalık galibiyet özlemini Ankaragücü'nü 3-1 yenerek sonlandıran Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u tek golle geçerek ikide iki yaptı: 1-0. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, bu sonuçla puanını 14'e yükseltip averajla 8. sıraya yükseldi. 16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı. 19'da Kayode'nin sol kanattan ortasında Robin Yalçın'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 29'da Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Guilherme'nin şutu auta çıktı. 45'te ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu kaleci İrfan'da kaldı.

HALİL SKORU BELİRLEDİ

67'de sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi. 73'te soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı. 80'de Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşma 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.



HALİL YİNE SAHNEDE

Göztepe'nin bu sezon en formda futbolcusu olan Halil Akbunar, Sivasspor maçında da sahneye çıktı. Geçen hafta ligde Ankaragücü maçında da fileleri havalandıran, hafta içinde de kupa randevusunda Kırklareli'ni boş geçmeyen Halil, Sivas'ta da takımının tek golünü atarak son üç maçı boş geçmedi. Halil, ligdeki gol sayısını 4'e çıkararak Göztepe'nin en çok skor üreten futbolcusu oldu.



GÖZTEPE UZUN ATLADI

GÖZTEPE, Süper Lig'de Ankaragücü'nden sonra deplasmanda Sivasspor'u da yenerek haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Sarı-kırmızılılar, Sivas'ı tek golle geçerek puanını 14'e çıkardı. Bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 14. sıradan averajla 8. sıraya yükseldi. Aynı puana ve averaja sahip olan Karagümrük'ün ardında yer alan İzmir ekibi, son şampiyon Başakşehir'i de geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon üst üste iki maç kazanarak ilk kez seri yaparken deplasmandaki ilk galibiyetini de elde etti. Sarı-kırmızılılar, daha önce oynadığı 4 deplasman maçını da beraberlikle noktalarken 5. mücadelede 1-0 kazanarak zinciri kırdı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar bu galibiyetle büyük sevinç yaşadı.



SAKATLANAN YILDIZLAR ZORLU MAÇA YETİŞTİRİLDİ

GÖZTEPE'NİN ligde geçen hafta oynadığı Ankaragücü maçında aldıkları darbeler sonrası sakatlanan yıldız oyuncular sağlık heyetinin çabası sonrası dünkü Sivas maçına yetiştirildi. Oynayıp oynamayacakları belirsiz olan defans oyuncusu Mihojevic, orta saha oyuncusu Obinna ile golcü oyuncu Cherif Ndiaye karşılaşma öncesi sağlık heyetinin verdiği rapor sonrası ilk on bire alındı.



BROWN IDEYE YİNE YOKTU

ÖZELLİKLE geçen hafta Ankaragücü karşısında 2 gol atan Cherif'in maça yetiştirilmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren golcü oyuncu Brown Ideye ise Sivas maçına götürülmedi. İzmir ekibinde kovid- 19 tedavisi süren 6 oyuncu daha Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı. İyileşen Mossoro da yedek kulübesinde forma bekledi.



PALUT'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü karşısında ilk on birde iki değişiklik yaptı. Palut, 3-1 kazanılan Ankaragücü on birinden farklı olarak savunmada Titi'nin yerine tam olarak iyileşen Atınç Nukan'a şans verirken, performansı düşük olan Tripic de kulübeye çekildi. Tripic'in yerine sahada geçen hafta sonradan oyuna girerek 2 asist yapan genç oyuncu Obinna görev yaptı. Kalede eldivenleri yine İrfan Can giydi.