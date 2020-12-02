Spor Toto Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren İzmir temsilcisi Göztepe'nin kurtarıcısı orta sahadaki yıldızı Halil Akbunar oldu. Sarı-kırmızılı ekipte dokuzuncu sezonunu geçiren 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Demir Grup Sivasspor deplasmanında 80. dakikada attığı golle takımına tam anlamıyla hayat verirken, çok kritik bir 3 puan kazandırdı. Haftayı en karlı kapatan ekip olan Göz-Göz, takım kaptanı Halil'in attığı golle puanını 14'e çıkararak ligde 14. sıradan averajla bir anda 8.'liğe kadar yükselmeyi de başardı. Geçen hafta 3-1'lik Ankaragücü galibiyetinde 1 gol atan, hafta içi Kırklareli ile oynanan kupa maçında rakibin direncini kıran ilk golü kaydeden Halil üst üste üç maçı da boş geçmeyerek skor üretti. Halil ligin ilk haftasında 5-1'lik Denizli galibiyeti ve Yeni Malatya ile 1-1 sona eren maçta attığı 1'er golle takımına kritik puanlar kazandırmıştı.

2022'DE BİTİYOR

Ligde 4, kupada da 1 golü bulunan, 1 de asist yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sarıkırmızılı ekibin en çok skor üreten futbolcusu olarak dikkat çekti. Her transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle de sıkça anılan Halil'in Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.



EKSİKLER TAKIMA DÖNÜYOR

LİGDE son iki maçtan 6 puan çıkaran Göztepe'de sakatların da takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Sivas maçı öncesi sakatlığı bulunan Obinna, Marko ve Cherif zorlu 90 dakikaya on birde başlarken, uzun süre sakatlık yaşayan Alpaslan ve Napoleoni de sonradan oyuna girerek süre almaya başladı. İki yıldızın da Kayserispor'la cumartesi günü oynanacak maça kadar tam olarak hazır olması bekleniyor. Tedavisi süren Ideye'nin durumu ise belirsiz.



DEPLASMAN FATİHİ

Göztepe'nin bu sezon deplasmanda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmezken Sivasspor'u yenerek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, Sivas maçından önce Yeni Malatya, Başakşehir, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile berabere kalarak zorlu deplasmanlardan puan çıkarmayı başarmıştı. Deplasmandan yedi puan çıkaran İzmir ekibi fileleri 3 kez sarsarken, kalesinde sadece iki gol gördü.



SARI-KIRMIZILILAR KRİTİK DÖNEMEÇTE

GÖZTEPE, önümüzdeki 10 günlük süreçte çok kritik maçlara çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 5 Aralık Cumartesi günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak. 9 Aralık Çarşamba günü ise erteleme maçında lider Alanyaspor'u konuk edecek olan Göz-Göz, hafta sonu da Çaykur Rize ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin üç maçtan alacağı puanlar üst sıralar için ligdeki konumunu ve kaderini belirleyecek.

BURAK HAKERLER