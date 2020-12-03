Göztepe’den yeni hamle

Süper Lig'de hedefi üst sıralar olarak belirleyen Göztepe'de yönetim bu doğrultuda kadroyu yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında ara transfer döneminde bazı mevkilerde yeni yapılanmaya gidecek olan Göz-Göz'de yönetim ilk sıraya sol kanat takviyesini aldı. Tripic'ten umduğunu bulamayan teknik heyet, Suudi Arabistan'da Ittihad ekibinden ayrılan Tunuslu futbolcu Badri'yi gündemine aldı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Fransa'da Lyon'da doğan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması Başkan Mehmet Sepil'in transfer kriterlerine uyuyor. Ekim ayından bu yana boşta olan futbolcunun menajeri kanalıyla nabzını yoklayan kurmaylar ilk temaslarından olumlu yanıt aldı. Ancak Fransa'dan da talipleri olan Badri'nin, yönetime ocak ayında 'Yeniden görüşelim' cevabını verdiği öğrenildi. Futbolcunun piyasa değerinin 1 milyon 200 bin Euro olduğu öğrenilirken yönetimin futbolcu için maliyet araştırması yaptığı öğrenildi. Ocak ayında futbolcuya ciddi bir teklifle gidecek olan Başkan Sepil, alternatif isimleri mercek altına aldı.