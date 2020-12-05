Haberler Göztepe Ersan Parlatan: "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım"

Ersan Parlatan: "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada yedikleri golden sonra kaybetmemek adına mücadele ettiklerini belirterek, "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım. Bunun için çalışacağız" dedi.

05.12.2020, 17:00