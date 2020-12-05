Göztepe’de hedef 3’te 3

Süper Lig'de çıkışa geçen Göztepe, bugün Kayserispor'u ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadeleyi beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son iki maçta Ankaragücü ve deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek averajla 8. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, Kayserispor'u da yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor.

5 POZİTİF VAKA DAHA

Göz-Göz'de son yapılan testlerde 5 pozitif vaka daha çıktı. Bu sayılarla birlikte kulüpte şu an 6'sı futbolcu 11 kişi tedavi görüyor. Testi pozitif çıkan bir ismin Atınç Nukan olduğu öğrenilirken, savunmacı yaptığı açıklamada iyi olduğunu söyledi.



ALPASLAN DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Alpaslan Öztürk on birdeki yerine dönüyor. Geçen hafta Sivasspor maçının son dakikalarında oyuna girerek uzun zaman sonra sahaya çıkan 27 yaşındaki savunmacı bugün Boşnak oyuncu Marko Mihojevic ile defansın ortasında görev alacak.