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Haberler Göztepe Simunovic gündemde

Simunovic gündemde

Göz-Göz yönetimi boşta olan stoperi devre arası kadrosuna katacak

Simunovic gündemde
Giriş Tarihi: 5.12.2020

Ocak ayında savunma, orta alan ve ileri uca takviye yapmayı planlayan Göztepe yönetimi aradığı stoperi buldu. Stoper Titi ile devre arasında yolları ayırmayı planlayan yönetim, Hırvat savunmacı Jozo Simunovic'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Son olarak İskoçya ekibi Celtic'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

TEMASLAR BAŞLADI
Yazın Trabzon, Ç.Rize ve Antalyaspor ile adı anılan Simunovic'in menajeri ile bağlantıya geçen kurmaylar maliyet araştırmasına başladı. Futbolcu Göz-Göz'ün mali kriterlerine uyması halinde transferi için somut adımlar hemen atılacak.

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