Göztepe takıldı

Süper Lig'de son iki haftada aldığı iki galibiyetle dikkat çeken Göztepe, dün kendi sahasında Kayserispor'a takıldı: 1-1. Mücadelenin ilk ciddi atağı 19. dakikada geldi. Yalçın'ın uzun pasında Halil'in aşırtma şutu Sapunaru'ya çarptı ve top kornere çıktı. 29'da Sapunaru'nun kullandığı frikikte kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi. 34'te ise İrfan Can bu kez Lopes'in sert şutunda gole izin vermedi. 64. dakikada soldan Lopes çizgiye inerek topu ceza sahası içine çevirdi. Campanharo topa gelişine vurdu ancak top auta çıktı. 72. dakikada Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Pedro Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

HALİL AKBUNAR ASİST YAPTI, SONER BİTİRDİ

73. dakikada konuk takımın golü geldi. Behich'in ara pasıyla Henrique kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 77'de Fernandes'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanı içindeki karambolde top Ndiaye'den sekti. Dönen topu Lennon ağlara gönderdi. Ancak hakem VAR uyarısıyla faul gerekçesiyle golü vermedi. 86'da Göz- Göz skoru eşitledi. Bu dakikada Halil topu kale önüne çevirdi. Ceza sahası içinde Soner skoru 1-1'e getiren golü attı. 89'da Berkan'ın kornerinde ceza alanı içindeki karambolde Napoleoni pozisyondan yararlanamadı. Mücadele 1-1 sona erdi.



NDİAYE YİNE SUSKUN KALDI

ERZURUMSPOR ve Ankaragücü karşılaşmalarında attığı gollerle dikkat çeken Cherif Ndiaye Sivasspor maçının ardından dünkü mücadelede de yine suskun kaldı. Kayserispor karşısında 90 dakika mücadele eden oyuncu gol yollarında etkisizdi. Bu arada Göztepe'nin dünkü sınavında Alparslan Öztürk'ün kulübede kalması dikkat çekti. Sivasspor randevusunda Guilherme'nin yerine oyuna dahil olan ve 1 dakika sahada kalan oyuncu dün süre almadı. Alparslan sakatlığından önce son olarak Başakşehir randevusunda 90 dakika mücadele etmiş ve bu maçın ardından oynanan 4 karşılaşmada ise görev yapamamıştı.



SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİM

GÖZTEPE Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçı öncesi yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle on birde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Takımda korona virüs tedavisi gören oyuncu sayısı 8'e çıkarken bu oyunculardan birinin savunmada forma giyen Atınç Nukan olduğu öğrenildi. Atınç maç öncesi ev izolasyonuna alınıp tedavisine başlanırken Kayserispor'a karşı forma giyemedi. Atınç'ın yerine savunmada Marko Mihojevic ile birlikte Ankaragücü karşılaşmasından sonra ikinci kez bir müsabakaya on birde başladı. Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Sivasspor maçında performansı düşük olmasına rağmen dünkü maça yine Obinna Nwobodo ile başladı. Tripic ve sakatlığı tam olarak geçen kanat oyuncusu Napoleoni yedek soyunurken Nijeryalı yıldız oyuncu dün sol kanatta görev alırken ikinci yarıda yerini Napoleoni'ye bıraktı.



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