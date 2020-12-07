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hedef büyüttü

’de son üç haftada 7 puan toplayan rakiplerin yaşadığı kayıplarla 14. sıradan 6. sıraya kadar yükselerek Avrupa potasına girdi.

Göztepe hedef büyüttü
Giriş Tarihi: 7.12.2020

Süper Lig'de Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetlerinin ardından evinde Kayserispor ile berabere kalarak üçte üç fırsatını tepen Göztepe, buna rağmen müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi. Göz-Göz, son üç müsabakada aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlikle 11. haftada 6. sıraya kadar yükseldi.

BİR PUANLA İKİ BASAMAK
Puanını 15'e taşıyan Göz-Göz, gol averajıyla 8 basamak birden yükselirken kendisini bir anda Avrupa potasında buldu. Konyaspor, G.Antep FK, Başakşehir ve Kasımpaşa'yı geride bıraktı. Haftaya 8. sırada giren Göz-Göz, Kayseri'den aldığı 1 puanla büyük bir kazanım elde etti. Malatya-Başakşehir maçının beraberlikle sona ermesi, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a yenilmesiyle 6 averajla 2 basamak birden yükselen Göz-Göz gözünü Avrupa'ya çevirdi.

SARI-KIRMIZILILAR KALEYİ GOLE KAPATTI
Göztepe, 15 puana ulaşırken aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk 5 haftasında kalesinde 7 gol görürken son 5 hafta ise kalesini savunmayı öğrendi. İzmir ekibinin ağları son 5 maçta ise sadece 3 kez havalandı. Kasımpaşa ve Sivas maçlarında gol yemeyen Göz-Göz, Erzurum, Ankaragücü ve Kayseri'den bir gol yedi. Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can, yaşanan sakatlık ve Kovid-19 vakalarına rağmen kalesinde güven verdi. Kendisinden daha tecrübeli olan 30 yaşındaki Macar eldiven Megyeri'yi yedek bırakan 22 yaşındaki İrfan Can formayı kaparak sürpriz yaptı.

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