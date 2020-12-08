Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Alper Aşkın'ı profesyonel yaptı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2012'den bu yana sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen savunma oyuncusuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada Alper Aşkın'a başarılar dilendi.
Göztepe, Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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