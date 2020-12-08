Haberler Göztepe Göztepe, Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe, Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe'den yapılan açıklamada, "U14'ten itibaren bütün altyapı gelişim takımlarımızda forma giyen 2001 doğumlu oyuncumuz Alper Aşkın ile 2024-25 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladık. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

08.12.2020, 17:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020,17:58