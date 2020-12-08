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Haberler Göztepe Göztepe, Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladı

, ile profesyonel sözleşme imzaladı

'den yapılan açıklamada, "U14'ten itibaren bütün altyapı gelişim takımlarımızda forma giyen 2001 doğumlu oyuncumuz ile 2024-25 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladık. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Göztepe, Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladı

08.12.2020, 17:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020,17:58

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Alper Aşkın'ı profesyonel yaptı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2012'den bu yana sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen savunma oyuncusuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada Alper Aşkın'a başarılar dilendi.

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