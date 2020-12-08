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Haberler Göztepe Göztepe’de Alanya telaşı

’de Alanya telaşı

Süper Lig'de iddiasını kanıtlayan şimdi de gözünü ile çarşamba günü 'de oynayacağı erteleme maçına çevirdi.

Göztepe’de Alanya telaşı
Giriş Tarihi: 8.12.2020

Sarı-kırmızılılar, son hafta G.Birliği'ne yenilerek zirvede yara alan Alanyaspor'u yenerek ligde daha iyi bir konuma gelmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Yalçın'ın bu maçta cezalı duruma düşmesiyle teknik direktör İlhan Palut orta alanda değişime gitmeye hazırlanıyor. Palut, Yalçın'ın yerine orta alanda Kubilay'a şans vermeye hazırlanırken, korona virüs tedavisi gören Atınç'ın yerine de savunmada bu kez Titi'yi kulübeye çekip sakatlığı tam olarak geçen Alpaslan Öztürk'e şans verecek.

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