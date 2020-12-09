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Haberler Göztepe Göztepe - Alanyaspor I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

'de 'deki nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında ile Aytemiz , İzmir'de karşılaşıyor.

Göztepe - Alanyaspor I CANLI ANLATIM

09.12.2020, 18:22

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Göztepe, Alanyaspor'u ağırlıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

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