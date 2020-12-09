Göztepe - Alanyaspor I CANLI ANLATIM

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Göztepe, Alanyaspor'u ağırlıyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar
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