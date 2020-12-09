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en zor virajda

’de son üç maç sonunda 6. sıraya kadar yükselen erteleme maçında bugün 18.30’da lider ’u ağırlıyor.

Göztepe en zor virajda
Giriş Tarihi: 9.12.2020

Süper Lig'de yeniden iddialı konuma gelen Göztepe, İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında bugün Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde son üç maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan ve 6. sıraya kadar yükselen Göztepe, lider Alanyaspor'u yenerek Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK VAR
Göztepe'de hazır olmayan golcü Ideye'nin yanı sıra Kovid-19 tedavisi süren Atınç, cezalı Yalçın ve sakat olan Gassama oynamayacak. Alanya'da ise korona virüse yakalanan Efecan ve sakat Moubandje ile Ceyhun Gülselam kadroda yok.

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