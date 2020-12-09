Mehmet Sepil’den örnek hareket

GÖZTEPE'NİN İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile düzenlediği "Birlikte Aşacağız" kampanyası kapsamında bugün seyircisiz oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için temsili bilet satışına Kulüp Başkanı Mehmet Sepil de destek oldu. Başkan Sepil 35 liradan satışa çıkarılan biletlerden 1925 tane satın aldı. Bilet satışları 31 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar devam edecek.