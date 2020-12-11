Göztepe’den tarihi seri

SÜPER Lig'de erteleme sınavında lider Alanyaspor'u Tripic'in müthiş golüyle 1-0 mağlup eden Göztepe, 48 yıl sonra en uzun yenilmezlik serisini yakaladı, zirve yarışına ortak oldu. Daha önce 1972-73 sezonunda 6 maç boyunca yenilmeyen, ardından Süper Lig'de bu seriyi bir daha hiç yakalayamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle iddialı konuma geldi, 5. sıraya tırmandı.