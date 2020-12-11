  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe’den tarihi seri

’den tarihi seri

Göztepe’den tarihi seri
Giriş Tarihi: 11.12.2020

SÜPER Lig'de erteleme sınavında lider Alanyaspor'u Tripic'in müthiş golüyle 1-0 mağlup eden Göztepe, 48 yıl sonra en uzun yenilmezlik serisini yakaladı, zirve yarışına ortak oldu. Daha önce 1972-73 sezonunda 6 maç boyunca yenilmeyen, ardından Süper Lig'de bu seriyi bir daha hiç yakalayamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle iddialı konuma geldi, 5. sıraya tırmandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’den tarihi seri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA